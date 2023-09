Vuelta 2023, classifiche aggiornate dopo dodicesima tappa: Kuss sempre in maglia rossa

Le classifiche aggiornate della Vuelta 2023 dopo la dodicesima tappa, la frazione da Olvega a Saragozza di 151 km quasi del tutto pianeggianti e con l’ovvio arrivo in volata che premia lo sprint di Molano. Per quanto riguarda le classifiche delle maglie, nessun cambiamento: Kuss resta in rosso (da segnalare Roglic che mangia quattro secondi ai rivali con il secondo posto al traguardo volante), Groves è ancora leader della maglia verde, Herrada di quella a pois e Remco Evenepoel tiene sulle spalle la maglia bianca. Di seguito ecco il riepilogo.

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 42h51’20” Marc Soler (UAE Emirates) +26″ Remco Evenepoel (Quick Step) +1’09” Primoz Roglic (Jumbo Visma) +1’32” Lenny Martinez (Groupama-FDJ) +2’02” Joao Almeida (UAE Emirates) +2’16” Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) +2’22” Juan Ayuso (UAE Emirates) +2’25” Enric Mas (Movistar) +2’50” Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) +3’14”

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

Kaden Groves (Alpecin Deceuninck) 208pt Juan Sebastian Molano (UAE Emirates) 98pt Marijn Van den Berg (EF Education-Easypost) 84pt

MAGLIA A POIS (scalatori)

Jesus Herrada (Cofidis) 22pt Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny) 21pt Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) 20pt

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)