Trofeo Laigueglia 2023, ordine di arrivo: capolavoro di Peters sulle strade liguri

Con una straordinaria azione solitaria sotto la pioggia battente caduta in queste ore in Liguria, Nans Peters si aggiudica l’edizione 2023 del Trofeo Laigueglia. Il corridore della AG2R trova l’allungo decisivo intorno ai 25 chilometri dall’arrivo e non si volta più indietro, aumentando sempre più il suo vantaggio nei confronti degli inseguitori e sfruttando anche la presenza al suo interno di due suoi compagni di squadra come Vendrame e Cosnefroy. Ed è doppietta il team francese, dato che la volata del gruppetto è vinta proprio dal nostro Andrea Vendrame davanti all’altro azzurro Alessandro Covi dell’UAE Team Emirates, che replica il terzo posto dell’anno scorso.

Una gara resa ancora più difficile dalle condizioni metereologiche, con tanto vento e pioggia sulle strade liguri sin dalla partenza avvenuta poco dopo le ore 11:00. Per circa tre ore la corsa è stata contraddistinta da un tentativo di fuga attuato da un gruppo di nove corridori. Il loro vantaggio ha toccato anche i 4″, ma quando il gruppo ha deciso di fare sul serio la loro avventura è terminata. Poi sulle quattro ascese di Colla Micheri in tanti ci provano, ma alla fine l’azione giusta la trova il 28enne di Grenoble, che succede nell’albo d’oro della manifestazione a Polanc.

ORDINE DI ARRIVO

1. Nans Peters (FRA – AG2R Citroen Team)

2. Andrea Vendrame (ITA – AG2R Citroen Team)

3. Alessandro Covi (ITA – UAE Team Emirates)

4. Lorenzo Rota (ITA – Intermarché Wanty)

5. Clément Champoussin (FRA – Team Arkéa Samsic)