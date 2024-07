Tour de France: Uci multa Bernard, si è fermato durante la cronometro per baciare moglie e figlio

Surreale quanto accaduto al Tour de France durante la tappa di ieri, la settima di questa edizione. Durante la sua cronometro, il corridore francese della Lidl-Trek, Julien Bernard, si è fermato, mettendo i piedi a terra, nel momento in cui i suoi fan lo hanno incitato in un tratto in salita. Tra i presenti, vi erano sua moglie e il figlio, e il corridore ha deciso di baciarli e poi ripartire. Un gesto che non è piaciuto all’Uci, che ha deciso di comminare una multa pari a 200 franchi svizzeri per aver una condotta che, a loro dire, è inappropriata e danneggia l’immagine del ciclismo. Il corridore ha prontamente risposto: “Pagherei questa multa ogni giorno per rivivere questo momento”.

The UCI meanwhile thinks this “damages the image” of cycling and fined Julien Bernard.

They have no clue. pic.twitter.com/g8c9ZgPvmw

— le tour de robyn 🇫🇷 (@robynjournalist) July 5, 2024