Tour de France 2023, Vingegaard: “Sensazione incredibile, che lotta con Pogacar”

“È una sensazione incredibile vincere il Tour per la seconda volta consecutiva”. Queste le parole di Vingegaard, vincitore per la seconda volta consecutiva del Tour de France 2023. “Grazie alla mia squadra, alla mia famiglia, ma anche a tutta la Danimarca. È stato un lungo viaggio, con Tadej c’è stata una lotta bellissima, mi sono divertito tanto. Spero di tornare l’anno prossimo per provare a vincere la terza edizione”.