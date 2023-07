Tour de France 2023, Vingegaard: “Felice di aver conservato la maglia gialla, ci aspetta una lotta feroce”

Jonas Vingegaard ha parlato a France 2 al termine della nona tappa del Tour de France 2023, al Puy de Dome, vinta dal canadese Woods: “Oggi Pogacar era molto forte e ha meritato tutti i secondi che si è ripreso. Personalmente sono felice di aver conservato la maglia gialla e di averla dopo la prima settimana. Ad essere onesto, prima dell’inizio non credevo che l’avrei avuto a questo punto della corsa“. Il danese ha poi aggiunto: “D’ora in poi sarà una lotta feroce, visto che sia io che Pogacar siamo ad un livello alto. Le tappe che mi si addicono maggiormente devono ancora arrivare e proverò a fare il massimo per arrivare primo a Parigi“.