Tour de France 2023, sfortuna per Mark Cavendish: caduta e ritiro alla sua ultima apparizione

Sfortuna nera, nerissima per Mark Cavendish. Finisce in lacrime il suo ultimo Tour de France della carriera, si chiude anzitempo per una banale caduta in un rallentamento. Il velocista dell’Isola di Man è finito giù e ha picchiato in modo violento sulla clavicola destra, subito immobilizzata da un tutore. Il corridore dell’Astana è stato soccorso e curato dai medici al seguito della carovana ma con amarezza deve gettare la spugna. Dal secondo posto di ieri a Bordeaux, con la possibilità di vincere poi col Var e far registrare il record di 35 vittorie alla Grande Boucle, al ritiro, tutto nel giro di poche ore.