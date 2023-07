Tour de France 2023, record di ascolti in Francia per la quindicesima tappa

Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard infiammano il Tour de France 2023 e fanno registrare un nuovo record. L’atteso testa a testa tra i due favoriti della classifica generale nella quindicesima tappa sulla salita di Saint-Gervais ha tenuto incollati in Francia ben 8,7 milioni di spettatori. Si tratta di un picco ‘storico’, come confermato da France Télévisions: il precedente primato risaliva allo scorso anno con 8,4 milioni di spettatori durante dell’Alpe d’Huez. In media, nella giornata di domenica, 6,35 milioni di persone (per il 51,9% di share) ha seguito il successo di Wout Poels.