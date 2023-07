Tottenham, Postecoglou: “Kane è ancora qui ed è pienamente coinvolto, vedremo cosa succederà”

Il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglou, ha parlato dal ritiro degli Spurs in Australia affrontando ovviamente la spinosa questione legata a Harry Kane. L’attaccante quasi trentenne ha il contratto in scadenza nel 2024 e sulle sue tracce c’è anche il Bayern Monaco in queste ore. “Tutti pensano a chissà quali conversazioni, ma la verità è che io e Harry Kane ci siamo solo presentati e abbiamo fatto una bella chiacchierata – spiega Postecoglou – Abbiamo parlato di cosa possiamo migliorare nel club, fin quando sarà qui sarà pienamente coinvolto come tutti gli altri. Non sarà diverso per me.” In ogni caso l’allenatore del Tottenham non esclude una partenza: “Manca un mese all’inizio della stagione e il mercato sarà ancora aperto, vedremo cosa succederà.”