Tour de France 2023, pagelle prima tappa: super Adam Yates, bene Pogacar in volata. Deludenti Van der Poel e Alaphilippe

Adam Yates vince la prima tappa del Tour de France 2023. Si parte da Bilbao dallo stadio San Mames e si arriva sempre a Bilbao, passando per Guernica e diversi borghi spagnoli. Corsa di attesa fino al 50esimo chilometro con Pogacar e Vingegaard che provano a fare il vuoto insieme al francese Lafay a 20km dalla fine. I fratelli Yates, Adam e Simon, riescono a rientrare e a mettersi in testa alla corsa. Ultimi chilometri dove i due inglesi fanno il vuoto duellando in una volata dove vince Adam di 4 secondi su Simon. Ecco le pagelle.

Fratelli Yates (ARRIVATI 1° E 2°) voto 10 e 9,5: gara di attesa per Adam e Simon Yates, che fanno gara di attesa e riescono a riprendere Vingegaard e Pogacar, fuggiti a 20km dall’arrivo. Nel finale allungano sui competitor e nel duello alla maglia gialla ha la meglio Adam su Simon.

Pogacar (ARRIVATO 3°) voto 8,5: buona tappa per lo sloveno della UAE EMIRATES, che prova ad allungare con il rivale Vingegaard ma viene ripreso dalla furia dei dei fratelli Yates. Nella volata finale strappa in maniera prepotente rifilando 4 secondi agli inseguitori.

Vingegaard (ARRIVATO 9°) voto 6,5: il danese limita i danni dopo aver provato a strappare con Pogacar. Resta nel gruppo dei primi ma non è incisivo in volata arrivando a 4 secondi da Pogacar.

Lafay (ARRIVATO 6°) voto 7,5: il francese fa gara di attesa e riesce a reggere al primo allungo di Pogacar e Vingegaard seguendoli a ruota. Poi si stacca dalla coppia ma riesce in volata a sorprendere proprio Vingegaard oltre a Jensen, Gaudu e Hindley chiudendo sesto.

Van Aert (ARRIVATO 11°) voto 6: il belga della Jumbo-Visma era uno dei favoriti ad infastidire la coppia Pogacar-Vingegaard. Invece non è mai in gara e non va mai vicino al gruppo di testa chiudendo fuori dalla top ten ma nel gruppo comandato da Pogacar.

Van der Poel (ARRIVATO 37°) voto 4,5: l’olandese della Alpecin resta nel gruppo di inseguitori ma si stacca concludendo lontanissimo dai primi e a 33 secondi, poi 43 nella generale con i bonus dei primi, da Yates.

Alaphilippe (ARRIVATO 25°) voto 5: il francese era uno dei favoriti anche per la conformazione della tappa, ma delude e si stacca dalla testa tra una salita e l’altra concludendo nel gruppo di Van der Poel a 33 secondi dalla vetta.