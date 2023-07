Tour de France 2023, Adam Yates: “La maglia gialla un sogno, ora bisogna lavorare per Pogacar”

Adam Yates, vincitore della prima tappa del Tour de France 2023, ha parlato al termine della Bilbao-Bilbao di 182 km: “Indossare la maglia gialla è un sogno per me. L’obiettivo però era diverso, ovvero pensare a Tadej Pogacar“. Il corridore britannico della UAE Emirates ha poi aggiunto: “Sono senza parole. L’ammiraglia mi ha detto di giocarmi le mie carte e così ho fatto. Sono felice, ma lo considero come una specie di bonus. Il capitano è Pogacar e nelle prossime tappe bisognerà lavorare per lui“.