Tour de France 2023: classifiche finali dopo ventunesima tappa: la maglia gialla è di Vingegaard, Ciccone maglia a pois

Jonas Vingegaard vince il Tour de France 2023. Il danese della Jumbo Visma trionfa per la seconda volta nella Grande Boucle dopo il successo dello scorso anno sempre davanti a Pogacar, che aveva vinto le edizioni del 2020 e del 2021. Chiude al terzo posto Adam Yates. Distacco importante quello che Vingegaard ha rifilato allo sloveno della UAE Emirates con 7 secondi di vantaggio al termine della ventunesima e ultima tappa. Tappa che è stata vinta da Meeus in volata su Philipsen e Groenewegen. Corsa piuttosto blanda con il primo tentativo di fuga che arriva a 50km dal traguardo con Pogacar che tenta di allungare sul gruppo. Tentativo che gli inseguitori sono riusciti a chiudere dopo circa 20km. Pochi metri dopo il solito Campenarts scappa seguito da Clarke accumulando un margine di 15/20 secondi. Si aggiungono anche Frison e Oliveira alla fuga, Campenarts crolla e restano in tre in testa. A 10km dall’arrivo il gruppo si ricongiunge ai fuggitivi e iniziano degli avvicendamenti in vetta alla corsa. Nella volata finale Philipsen sembra averne di più, ma è Meeus a venire fuori meglio di tutti e a prendersi l’ultima tappa. Chiude terzo Groenewegen.

MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE)

Jonas Vingegaard (JUMBO-VISMA) 82h05’45” Tadej Pogacar (UAE EMIRATES) +7’29” Adam Yates (UAE EMIRATES) +10’56” Simon Yates (TEAM JAYCO ALULA) +12’23” Carlos Rodriguez Cano (BAHARAIN VICTORIOUS) +13’17” Pello Bilbao (BAHARAIN VICTORIOUS) +13’27” Jai Hindley (BORA-HANSGROHE) +14’44” Felix Gall (AG2R CITROEN TEAM) +16’09” David Gaudu (GROUPAMA) +23’08” Guillaume Martin (COFIDIS) +26’30”

MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI)

Jasper Philipsen (ALPECIN DECEUNINCK) 377 pt Mads Pedersen (LIDL-TREK) 258pt Bryan Coquard (COFIDIS) 203pt

MAGLIA A POIS (CLASSIFICA SCALATORI)

Giulio Ciccone (LIDL-TREK) 106pt Felix Gall (AG2R-CITROEN) 92pt Jonas Vingegaard (JUMBO-VISMA) 89pt

MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA GIOVANI)