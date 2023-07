Tour de France 2023: caduta per Pogacar, prosegue ma ginocchio ferito e sanguinante

La caduta di inizio tappa, che pareva nulla di grave, rischia invece di rivelarsi fatale per Tadej Pogacar. Il secondo classificato nella generale del Tour de France, lo sloveno già due volte vincitore qui, è infatti finito giù al pronti-via della diciassettesima tappa della Grande Boucle, riportandosi poi sul gruppo dopo essersi rialzato in fretta. Non sembra nulla di serio, ma il ginocchio è ferito e sanguinante e potrebbe pagare la situazione nei momenti più difficili in salita di oggi.