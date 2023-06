Tour de France 2023, assente Roglic: Vingegaard capitano della Jumbo-Visma

Fresco trionfatore al Giro d’Italia, lo sloveno Primoz Roglic salterà quest’estate il Tour de France. Lo ha annunciato il direttore sportivo della Jumbo-Visma, Merijm Zeeman, rivelando che la squadra avrà come perno alla Grande Boucle il danese e campione in carica Jonas Vingegaard. “Lascerò in pace Primoz”, ha spiegato Zeeman al quotidiano olandese ‘Algemeen Dagblad’, aggiungendo anche che la partecipazione di Roglic, secondo al Tour 2020, alla Vuelta a Espana di fine agosto, che ha già vinto tre volte, è invece “percorribile”, così come il Giro di Lombardia di ottobre. L’assenza di Roglic, sostituito numericamente al Tour de France dall’olandese Dylan van Baarle, sarà l’unica differenza nell’organico della Jumbo-Visma rispetto al 2022. Vingegaard, dunque, potrà contare, oltre su Van Baarle, anche sui belgi Wout Van Aert, Tiesj Benoot e Nathan van Hooydonck, sull’americano Sepp Kuss e sul francese Christophe Laporte.