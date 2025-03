Bis di Tim Merlier in volata nella seconda tappa della Parigi-Nizza 2025. Il campione europeo della Soudal Quick-Step si conferma l’uomo da battere allo sprint, e nella seconda frazione della corsa francese (da Montesson a Bellegarde, 183,9 km) centra la sesta vittoria stagionale. Alle sue spalle chiudono il francese Emilien Jeanniere (TotalEnergies) e il danese della Lidl Trek Mads Pedersen. Merlier conserva così la maglia gialla aumentando grazie agli abbuoni il suo vantaggio in classifica su Arnaud Demare secondo (staccato di 14″), confermandosi anche saldamente al comando della classifica a punti.

La cronaca della seconda tappa

Anche oggi la fuga va in porto subito, con un plotone di tre uomini formato da Alexandre Delettre (TotalEnergies), Samuel Fernandez (Caja Rural-Seguros RGA) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Il gruppo controlla il vantaggio, che non supera mai i 3′; pochi km dopo il secondo GPM della Cote de la Villeneuve Delettre si rialza, avendo raccolto i punti utili per confermarsi maglia a pois. Dopo una ventina di kilometri rimane davanti il solo Abrahamsen, che pur perdendo progressivamente il suo vantaggio, rimane comunque al comando fino a 2,6 km dal traguardo. Nell’ultimo km la Lidl Trek prende in mano la situazione, ma Merlier battezza la ruota di Pedersen: il belga emerge ai 150 metri e supera con facilità tutti gli avversari, confermandosi re dello sprint. Alle sue spalle due francesi come Jeanniere e Hugo Page, che verrà poi declassato, facendo scalare Pedersen al terzo posto di giornata.

Parigi-Nizza 2025: l’ordine di arrivo della prima tappa

MERLIER Tim (Soudal Quick-Step) 4:11:29 JEANNIERE Emilien (TotalEnergies) s.t. PEDERSEN Mads (Lidl Trek) s.t. KRISTOFF Alexander (Uno-X Mobility) s.t. KIELICH Timo (Alpecin – Deceuninck) s.t. ZINGLE Axel (Team Visma Lease a Bike) s.t. DEMARE Arnaud (Arkea B&B Hotels) s.t. GOVEKAR Matevz (Bahrain Victorious) s.t. JAKOBSEN Fabio (Team Picnic PostNL) s.t. BOL Cees (XDS Astana Team) s.t.

Classifica generale

MERLIER Tim (Soudal Quick-Step) 7:43:12 DEMARE Arnaud (Arkea B&B Hotels) +0:14 JEANNIERE Emilien (TotalEnergies) +0:14 JORGENSON Matteo (Team Visma Lease a Bike) +0:14 NARVAEZ Jonathan (UAE Team Emirates) +0:14 ABRAHAMSEN Jonas (Uno-X Mobility) +0:14 PEDERSEN Mads (Lidl Trek) +0:16 VAN DIJKE Mick (Red Bull Bora Hansgrohe) +0:16 DAINESE Alberto (Tudor Pro Cycling Team) +0:16 SHEFFIELD Magnus (Ineos Grenadiers) +0:18

Il calendario della Parigi-Nizza 2025