Terribile caduta al Giro dei Paesi Baschi: Vingegaard via in ambulanza, a terra anche Roglic ed Evenepoel (VIDEO)

Immagini che parlano da sole al Giro dei Paesi Baschi 2024. E che purtroppo, dopo l’infortunio di Wout Van Aert alla Dwars door Vlaanderen, rischiano di stravolgere i piani primaverili (e non solo) di altri protagonisti del ciclismo mondiale. Nel corso della tappa odierna a 33 chilometri dal traguardo si è verificata una terribile caduta che ha coinvolto il danese Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Primoz Roglic. In particolare destano preoccupazione le condizioni di Vingegaard, steso su una barella e portato via a bordo di un’ambulanza. Roglic ed Evenepoel sono invece riusciti a rialzarsi, ma per il belga si ipotizza una frattura a una clavicola. Roglic, invece, a bordo di una macchina ha fatto un cenno col pollice che sembra rassicurare sulle sue condizioni. Anche Jay Vine (Uae Emirates) è stato trasportato in ospedale. Altri corridori, tra cui Steff Cras (TotalEnergies), Alexander Cepeda (EF), Natnael Tesfatsion e Quinn Simmons (Lidl-Trek), sono rimasti coinvolti.

AGGIORNAMENTO ORE 17:47 – Come riporta Eurosport, Vingegaard è cosciente. Il campione danese è in viaggio verso l’ospedale.

Arrivato anche il tweet della Visma – Lease a Bike. Una bella notizia: Vingegaard è cosciente. Il team annuncia “aggiornamenti più tardi”

Update: Jonas is conscious and will be examined in the hospital now. Thank you for your messages. More updates later.

