Strade Bianche 2023, Bettiol: “Ho battuto la testa e distrutto il casco. Poteva andare peggio”

Grande spavento per Alberto Bettiol nel corso della Strade Bianche 2023, prima classica sulle strade italiane disputata quest’oggi e vinta da Tom Pidcock. Il corridore della EF, dopo un attacco a Monte Sante Marie, è caduto ad una quarantina di chilometri dal traguardo e ha raccontato a ‘La Gazzetta dello Sport’ di aver corso un grande pericolo: “La gara si era messa molto bene per me, poi sono caduto, ho battuto forte la testa ed ho distrutto il casco. Poteva andare peggio. Mi trovavo con Sheffield, abbiamo affrontato insieme i due tornanti dopo Monte Sante Marie. Lui forse è e voltato e involontariamente mi ha centrato. Fortunatamente non andavamo ad una velocità troppo elevata ed ho solo battuto la testa. Ho proseguito fino a Colle Pinzuto, poi la squadra mi ha fatto fermare in via precauzionale. Mi dispiace perché mi sentivo bene al momento dell’attacco”.