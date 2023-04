Scheldeprijs 2023, Philipsen brucia Cavendish in volata e vince la corsa

Si è chiusa l’edizione 2023 della Scheldeprijs, classica fiamminga che come ogni anno si frappone tra Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. È una classica corsa per velocisti e, infatti, è stato il belga Jasper Philipsen a prendersi il successo, bruciando in volata Sam Welsford e Mark Cavendish, con i due che si sono dovuti accontentare di secondo e terzo posto. È stata una gara entusiasmante e in cui il gruppo di testa ha resistito fino agli ultimissimi chilometri, prima di essere ripreso da quello dei velocisti e di finire in coda alla graduatoria. Nella Top 10, possiamo leggere anche il nome di un italiano: è Giacomo Nizzolo, che si è classificato 10°.

SCHELDEPRIJS 2023 – LA CLASSIFICA FINALE (TOP 10)

1. Jasper Philipsen

2. Sam Welsford

3. Mark Cavendish

4. Dylan Groenewegen

5. Gerben Thijssen

6. Edward Theuns

7. Max Walscheid

8. Caleb Ewan

9. Itamar Einhorn

10. Giacomo Nizzolo