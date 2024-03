Ciclismo, Gand-Wevelgem 2024: Pedersen resiste a Van der Poel e vince in volata

Mads Pedersen vince la Gand-Wevelgem 2024 regolando nella volata a due il fuoriclasse della Alpecin Mathieu Van der Poel. Seconda vittoria per il danese nella prima delle classiche del pavé, che bissa così il successo del 2020. Non riesce invece la seconda vittoria in due giorni per il campione del mondo olandese, dopo lo splendido assolo di venerdì alla E3 Harelbeke. Corsa animata nella parte iniziale da una fuga di 8 corridori, riassorbita però ben prima dei 100 km all’arrivo da un gruppo ristretto che comprendeva una trentina di atleti, compresi tutti i favoriti della vigilia. L’azione che spacca la corsa è opera proprio di Van der Poel, che accelera sul primo passaggio sul pavé del Kemmelberg a 85km dal traguardo.

GLI HIGHLIGHTS DELLA GAND-WEVELGEM 2024

L’olandese si porta dietro un drappello composto da Van Dijke, Pithie, e da tre uomini della Lidl-Trek, Jonathan Milan, Stuyven e Pedersen. Lo stesso velocista friulano parte da solo e si avvantaggia, conducendo la corsa in solitaria per oltre 20 km, nell’ottica di una strategia di squadra concordata. Le cose per la Lidl-Trek si complicano con la foratura di Stuyven, e dopo aver ripreso Milan rimane al comando un terzetto formato da Van der Poel, Pedersen e Pithie. Il neozelandese della Fdj resiste fino a 30km dal traguardo, quando alza bandiera bianca sul terzo passaggio sul Kemmelberg e lascia così campo agli altri due fuoriclasse. Nel gruppo dietro ci prova Trentin a più riprese, ma mancano collaborazione e gambe per andare a riprendere i due battistrada, che si giocano la vittoria in volata. Pedersen parte lungo ed è bravissimo a resistere al rientro del campione del mondo, e può così alzare le braccia al cielo al traguardo. Il gruppo arriva con 16″ di ritardo ed è regolato in volata da Jordi Meeus, davanti a Philipsen e Milan. Di seguito l’ordine di arrivo.

ORDINE DI ARRIVO GAND-WEVELGEM 2024