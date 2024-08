Parigi 2024, start list e favoriti prova in linea maschile ciclismo: van der Poel per l’oro, Evenepoel per stupire ancora

Sabato 3 agosto, alle ore 11.00, scatterà la prova in linea maschile su strada, valida per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La partenza sarà al Trocadéro, a pochi passi dalla Tour Eiffel, mentre l’arrivo è posto in prossimità del Ponte Alexandre III. Il percorso è molto simile a quello di una Classica Monumento (13 cotes). Il grande favorito è l’olandese Mathieu van der Poel, campione uscente della Parigi-Roubaix. Richard Carapaz non difenderà l’oro di Tokyo e Tadej Pogacar non migliorerà il bronzo di tre anni fa. Wout Van Aert proverà a replicare, nonostante uno stato di forma non ottimale, l’argento della spedizione giapponese. Il percorso non sembra adatto ai velocisti, ma mai escludere dalla corsa alle medaglie il danese Mads Pedersen. Il principale avversario di van der Poel sarà, per condizione e risultati attuali, il belga Remco Evenepoel, reduce dal terzo posto all’esordio nel Tour de France. Il francese Julian Alaphilippe e l’ecuadoreno Jhonathan Narvaez cercheranno un piazzamento in top ten con speranza, piuttosto flebile, di medaglia.

Per quanto riguarda gli italiani, saranno tre gli azzurri in gara. Alberto Bettiol cercherà di inserirsi nei primi dieci, mentre non ci sarà Filippo Ganna, che si concentrerà sulle prove su pista. Luca Mozzato ed Elia Viviani non sembrerebbero così adatti al percorso della prova.

OLIMPIADI PARIGI 2024, CICLISMO SU STRADA: PROGRAMMA, CALENDARIO, ORARI

PERCORSO E ALTIMETRIA PROVA MASCHILE

DOVE SEGUIRE LA CORSA IN TV

LA START LIST COMPLETA

ALGERIA

HAMZA Yacine

ARGENTINA

SEPULVEDA Eduardo

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI

SYRITSA Gleb

AUSTRALIA

CLARKE Simon

MATTHEWS Michael

PLAPP Lucas

AUSTRIA

GROßSCHARTNER Felix

HALLER Marco

BELGIO

BENOOT Tiesj

EVENEPOEL Remco

STUYVEN Jasper

VAN AERT Wout

BRASILE

RANGEL Vinicius

CANADA

GEE Derek

WOODS Michael

CINA

LYU Xianjing

COLOMBIA

BUITRAGO Santiago

MARTÍNEZ Daniel Felipe

COREA DEL SUD

KIM Euro

DANIMARCA

BJERG Mikkel

MØRKØV Michael

PEDERSEN Mads

SKJELMOSE Mattias

ECUADOR

NARVÁEZ Jhonathan

ERITREA

GIRMAY Biniam

ESTONIA

MIHKELS Madis

FRANCIA

ALAPHILIPPE Julian

LAPORTE Christophe

MADOUAS Valentin

VAUQUELIN Kevin

GERMANIA

POLITT Nils

SCHACHMANN Maximilian

GIAPPONE

ARASHIRO Yukiya

GRAN BRETAGNA

PIDCOCK Tom

TARLING Joshua

WILLIAMS Stephen

WRIGHT Fred

GRECIA

BOUGLAS Georgios

HONG KONG

LAU Wan Yau Vincent

IRAN

LABIB Ali

IRLANDA

HEALY Ben

MULLEN Ryan

ISRAELE

EINHORN Itamar

ITALIA

BETTIOL Alberto

MOZZATO Luca

VIVIANI Elia

KAZAKISTAN

FEDOROV Yevgeniy

LUTSENKO Alexey

LETTONIA

SKUJINS Toms

LUSSEMBURGO

KIRSCH Alex

MAROCCO

ED DOGHMY Achraf

MAURITIUS

ROUGIER-LAGANE Christopher

MONGOLIA

SAINBAYAR Jambaljamts

NORVEGIA

FOSS Tobias

WÆRENSKJOLD Søren

NUOVA ZELANDA

PITHIE Laurence

STRONG Corbin

PAESI BASSI

HOOLE Daan

VAN BAARLE Dylan

VAN DER POEL Mathieu

REPUBBLICA CECA

VACEK Mathias

RWANDA

MANIZABAYO Eric

PANAMA

ARCHIBOLD CASTILLO Franklin Erasmo

POLONIA

KWIATKOWSKI Michal

PORTOGALLO

COSTA Rui

OLIVEIRA Nelson

SERBIA

ILIC Ognjen

SLOVACCHIA

KUBIS Lukas

SLOVENIA

MEZGEC Luka

MOHORIC Matej

NOVAK Domen

TRATNIK Jan

SPAGNA

AYUSO Juan

ARANBURU Alex

LAZKANO Oier

STATI UNITI

MCNULTY Brandon

JORGENSON Matteo

SHEFFIELD Magnus

SUDAFRICA

GIBBONS Ryan

SVEZIA

SÖDERQVIST Jakob

SVIZZERA

BISSEGGER Stefan

KÜNG Stefan

THAILANDIA

CHAIYANSOMBAT Thanakhan

TURCHIA

ABAY Burak

UCRAINA

BUDIAK Anatolii

UGANDA

KAGIMU Charles

UNGHERIA

VALTER Attila

URUGUAY

FAGUNDEZ Eric Antonio

UZBEKISTAN

BOCHAROV Dimitriy

VENEZUELA

AULAR Orluis