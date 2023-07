Pagelle quinta tappa Tour de France 2023: colpo doppio Hindley, Vingegaard si prende un minuto su Pogacar

Colpo doppio di Hindley, sui Pirenei l’australiano è il vincitore così come Jonas Vingegaard: di seguito ecco le pagelle della quinta tappa del Tour de France 2023, la prima frazione sui Pirenei che dopo la noia delle ultime due giornate si è dimostrata invece entusiasmante, con tante salite e pendenze dure che hanno portato anche a vedere l’attacco tra i big. Davanti, dopo una lunga fuga a 36 corridori, è Jai Hindley a spuntarla: il vincitore del Giro d’Italia 2022 ha avuto coraggio e gambe per andare in fuga, poi ha sbaragliato la concorrenza con un attacco sull’ascesa conclusiva ed è andato a vincere in solitaria.

Dietro, però, c’è subito un verdetto tra i big. Dopo cinque giornate, Jonas Vingegaard risponde presente mentre Tadej Pogacar trova una giornata complicatissima. Lo sloveno, già due volte vincitore alla Grande Boucle ma battuto lo scorso anno proprio dal danese, subisce un duro colpo perdendo oltre un minuto su pendenze non certo impossibili per lui. Vingegaard va all’attacco, mostra di essere in grandissima forma, trova margine su tanti big e probabilmente ricuce il rapporto pure con Van Aert. Meglio, non poteva andare. E domani nuove Pirenei, c’è il Tourmalet e sarà nuovo scenario per il duello tra i big. Di seguito ecco i voti.

JAI HINDLEY voto 9 Praticamente perfetto, trova la fuga, attacca al momento giusto, va a vincere in solitaria e si ritrova anche in maglia gialla. Giornata campale per l’australiano, che ora si candida come possibile vincitore del Tour.

GIULIO CICCONE voto 7.5 Arriva secondo e arriva assai deluso, probabilmente avrebbe voluto il via libera dai direttori sportivi per provare ad attaccare o collaborare. Invece, deve rispettare le gerarchie: manca per un soffio il successo, manca per un soffio – per ora – la maglia a pois, ma è lì coi migliori. Bravo.

JONAS VINGEGAARD voto 9 E’ l’altro vincitore di giornata, si prende un minuto e spiccioli su Pogacar e a livello tattico ora potrà difendersi senza dover rischiare più di tanto in prima persona.

TADEJ POGACAR voto 4.5 Oggi purtroppo incappa in una giornata assai negativa e rischia di pagarne le conseguenze in chiave classifica generale. Ci ha abituato a reazioni e grandissime imprese, ma ora dovrà inseguire. Nessuno poteva aspettarsi questa debacle.

WOUT VAN AERT E JULIAN ALAPHILIPPE voto 8 Danno spettacolo come sempre per larghi tratti della corsa, mai domi, sempre all’attacco. In attesa del loro momento.

ADAM YATES voto 6 Limita i danni ma saluta la maglia gialla: si è messo in mostra il britannico, ora dovrà fare gli interessi di Pogacar.