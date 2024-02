Sabato 2 marzo andrà in scena la Strade Bianche 2024. La corsa prenderà il via alle 0re 11.10 con orario d’arrivo previsto tra le 15.30 e le 16. La gara si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport solo dalle 12.45 e fino alle 14.00. Alle 14.00 ci si sposterà su Rai Due, o su Eurosport 2, fino al termine. Per quanto riguarda lo streaming, la gara potrà essere seguita sull’app per pc e mobile Rai Play dalle 12.45, oppure su Now, SkyGo, Discovery+ e Dazn dalle 14.00.