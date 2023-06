Morte Mader, annullata la sesta tappa del Giro di Svizzera 2023

Il Giro di Svizzera ha deciso di annullare la sesta tappa in segno di rispetto nei confronti dell’elvetico Gino Mader, scomparso dopo il bruttissimo incidente nel quale è stato coinvolto ieri. Il direttore della corsa, Olivier Senn, ha espresso il proprio dolore per questo terribile dramma: “Siamo tutti devastati, noi come organizzazione, le squadre, i ciclisti, tutti quanti. Quello che è successo è davvero terribile, è difficile ora per me parlare, perché Gino era una splendida persona e non meritava di lasciare questo mondo in questo modo. Lo conoscevamo tutti e tutti gli volevamo bene. Oggi non correremo ma vogliamo ricordarlo e omaggiarlo con una passerella nel finale di tappa. Correremo tutti assieme, in gruppo, fino al traguardo in ricordo di Gino”.

DRAMMA NEL CICLISMO, MUORE GINO MADER