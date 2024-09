Mondiali ciclismo Zurigo 2024, Longo Borghini: “Sono contenta, dedico il bronzo alla mia famiglia e allo staff”

Elisa Longo Borghini ha vinto la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai Mondiali di ciclismo 2024, in svolgimento a Zurigo. Sul traguardo elvetico è arrivato il bis della belga Lotte Kopecky davanti alla statunitense Chloe Dygert e all’azzurra. Queste le parole della campionessa italiana in conferenza stampa: “Non mi è mancato nulla, le altre sono state brave a non lasciarmi spazio. Posso capire Demi, che ha provato a fare la sua corsa, come tutte noi del resto. Sono contenta, non ho nulla da recriminare e mi sento orgogliosa di questo risultato. Questa è una medaglia che dedico alla mia famiglia e a tutto lo staff della Nazionale. Un ringraziamento speciale alle mie compagne di squadra. Un pensiero particolare per Elisa Balsamo, che i primi di ottobre si sposa ed oggi era qui a correre per aiutarmi, e a Soraya Paladin, che ha dimostrato il suo valore dopo un mixed team relay che l’aveva delusa“.

Così invece la compagna di squadra Elisa Balsamo: “Sono venuta qui al mondiale chiamata all’ultimo momento per aiutare nei primi chilometri di gara. Sono contenta che Elisa si sia fidata di me, penso di aver fatto del mio meglio per tenerla davanti e farle fare poca fatica. È stato un mondiale veramente duro e freddo, ma sono contentissima di come sia finito“. Infine le parole del CT Paolo Sangalli: “Un grandissimo mondiale in cui Elisa si è trovata a combattere contro tutte. Ha fatto vedere che era la più forte, ha provato in tutti i modi a vincere ma una come lei non la fanno andar via facilmente. Piuttosto le avversarie preferiscono perdere il mondiale ma non lo fanno vincere a lei. Sono davvero felice perché dopo una Olimpiade in cui ha trovato una giornata storta, si è subito riscattata e ha mostrato il suo valore, che è questo. Ha fatto una gara davvero bellissima. Credo che l’Italia del ciclismo esca a testa alta, ringrazio questa Federazione che ci garantisce di lavorare in serenità. Mi auguro di cuore per il mio amico Bennati che anche lui domani riesca a fare un bel risultato“.