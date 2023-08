Mondiali ciclismo 2023, incidente in allenamento per Simone Consonni: frattura dello scafoide sinistro

Mondiale finito per Simone Consonni. Il campione olimpico nell’inseguimento a squadre a Tokyo si stava allenando col compagno di quartetto Francesco Lamon lungo una pista ciclabile di Glasgow, quando i due sono stati travolti da un ciclista su una E-MTB. Un brutto incidente, che ha portato alla caduta dei due azzurri. Nello scontro Consonni ha rimediato la frattura dello scafoide sinistro e una clavicola lesionata. L’impatto sarebbe avvenuto, nel tentativo di evitare il ciclista sull’E-MTB, con il casco dell’uomo. Nel pomeriggio Consonni e Lamon sono stati accompagnati all’ospedale per degli esami strumentali. Lamon non dovrebbe aver riportato infortuni seri. Per Consonni, invece, niente corsa a punti (in programma domani) e lungo stop.

IN AGGIORNAMENTO