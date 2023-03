Milano-Sanremo 2023, trionfa Van der Poel: “Vittoria speciale, sono felicissimo”

“È una delle gare che si vuole sempre vincere, anche per la squadra. È una gara speciale ed una vittoria speciale. E’ una corsa difficile da vincere, sono felicissimo di averlo fatto, soprattutto per il modo in cui l’ho fatto”. Così Matheu Van der Poel dopo aver vinto la Milano-Sanremo 2023: “Non mi stavo nascondendo alla Tirreno-Adriatico, non ero al livello che desideravo, ma so che per raggiungere il mio miglior livello dovevo partecipare alla Tirreno. È incredibile aver vinto. Lo scatto su Pogacar? Volevo partire un po’ prima ma non avevo lo spazio per attaccare, sono stato fortunato nell’aver trovato un piccolo buco e sono felice di averlo fatto. È il modo più bello per vincere questa Monumento, non ci sono tanti corridori che arrivano da soli al traguardo, sono davvero orgoglioso. La squadra ha fatto un lavoro straordinario”.