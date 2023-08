LIVE – Prova in linea elite maschile: Mondiali ciclismo Glasgow 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live della prova in linea elite maschile di ciclismo su strada dei Mondiali di Glasgow 2023, in programma da giovedì 3 a domenica 13 agosto. Il percorso si snoda lungo 271,1 chilometri, con dieci giri nel circuito finale da 14,3 km. Il campione uscente Rempo Evenepoel proverà a difendere il titolo ma la concorrenza non starà a guardare. L’Italia proverà ad inserirsi nella lotta con Alberto Bettiol ed il capitano Matteo Trentin, pur non essendo tra le favorite. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento con la partenza è alle ore 10.30 italiane di domenica 6 agosto da Edimburgo, mentre l’arrivo è previsto intorno alle ore 17.00 a Glasgow. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della prova in linea elite maschile di ciclismo su pista dei Mondiali di Glasgow 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

14:16 – I fuggitivi stanno per testare lo strappo di Montrose Street

14:10 – Gran lavoro della Danimarca, si allunga il gruppo

14:05 – Gli azzurri nelle prime posizioni del gruppo

14:00 – A 5′ il vantaggio dei battistrada, 155 km al traguardo

13:57 – Incidente per Fernando Gaviria. Difficilmente riuscirà a risalire in sella.

13:45 – Trentin nelle prime posizioni del gruppo

13:42 – Sulla salita alcuni corridori sono rimasti indietro rispetto al gruppo. Tra loro Cormac McGeough (Irlanda), Walter Vargas (Colombia), Dawit Yemane (Eritrea), Muradjan Khalmuratov (Uzbekistan) e Jason Huertas (Costa Rica)

13:41 – Adesso il ritardo del gruppo scende a 5’16”

13:36 – Belgio e Australia in testa al gruppo provano ad aumentare l’andatura

13:32 – Il tedesco Nills Politt fermo per una foratura

13:25 – I nove di testa alle prese con la prima salita. Distacco a 6’28”

13:20 – Riparte anche il gruppo!

13:14 – Si riparte! Riparte la testa della corsa: Owain Doull (Gbr), Matthew Dinham (Aus), Afondo Harold Tejada Canacue (Col), Kevin Vermaerke (USA), Ryan Christensen (NZL), Petr Kelemen (Lat). Tra sette minuti il via anche al gruppo

13:11 – Si dovrebbe ripartire alle 13:15

12:49 – Situazione difficile da decifrare, la protesta (mai mostrada dalla regia internazionale) si è verificata in una zona di campagna, con pochi sbocchi e alternative

12:48 – Arriva la nota UCI: “In seguito alla conferma da parte della polizia scozzese di una protesta nell’area di Carron Valley, che ha temporaneamente interrotto la corsa su strada maschile, stiamo lavorando a stretto contatto con tutte le autorità competenti per ridurre al minimo i disagi alla gara e anche per garantire la sicurezza dei corridori che è la nostra principale preoccupazione”

12:46 – Scene surreali in Scozia. Arrivano le prime camionette della polizia

12:33 – Si ferma il Mondiale! Prima erano stati fermati i fuggitivi, poi è toccato al gruppo. C’è una protesta sul percorso

12:22 – ATTENZIONE! Ci sarebbe una protesta in corso sul tracciato

12:17 – Continua a dilatarsi il vantaggio dei nove in fuga: quasi a 9′

12:10 – A meno di 200 km dall’arrivo, il distacco è di 7’46”. Si avvicinano le difficoltà altimetriche

12:00 – Il primo ritiro è di Natnael Berhane (ERI)

11:55 – I nove di testa a 7′ dal gruppo. La Francia inizia a tirare

11:24 – La situazione. I nove corridori in fuga sono Owain Doull (Gbr), Matthew Dinham (Aus), Afondo Harold Tejada Canacue (Col), Kevin Vermaerke (USA), Ryan Christensen (NZL), Petr Kelemen (Lat). Distacco di 1’16” su Schuurhuis (Vaticano), George Bennett (Nuova Zelanda) e Antonio Fagundez (Uruguay). All’inseguimento anche Josè Alarcon (Venezuela) e Hasani Hennis (Anguilla). Gruppo a 4’30”

11:11 – Alle spalle della fuga (a 55”) c’è anche l’inseguimento di Rien Schuurhuis, atleta del Vaticano, insieme a George Bennett (NZL) e Antonio Fagundez (URU)

11:08 – Si aggiungono anche Owain Doull (Gbr), Matthew Dinham (Aus), Afondo Harold Tejada Canacue (Col), Kevin Vermaerke (USA), Ryan Christensen (NZL), Petr Kelemen (Lat)

11:03 – L’austriaco Patrick Gamper e l’irlandese Rory Townsend ora provano ad accumulare un margine dal gruppo

11:00 – Superati i 15 km percorsi. Gruppo compatto sul ponte Quuensferry

10:50 – Un gruppo di undici corridori ha tentato una fuga, subito ripresa

10:41 – VIA UFFICIALE

10:30 – Trasferimento verso il km 0

10:29 – Benvenuti! A breve si parte. Seguite la gara con noi