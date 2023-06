Inter-Manchester City, Piacenza unita nel supportare Simone Inzaghi: maxischermo in città

Anche la città di Piacenza si prepara per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City in programma sabato 10 giugno. Un paese unito nel tifo per Simone Inzaghi, originario della città, e che avrà modo di assistere alla sfida su un maxischermo messo a disposizione da Confindustria e allestito nella cornice di Spazio Due. Nel corso del pomeriggio e poi della serata saranno in funzione il food truck dell’Ape Bisia e il bar gestito da Asp Città di Piacenza. L’attesa del fischio d’inizio sarà scandita anche da una lotteria a premi, il cui ricavato sarà destinato in beneficenza all’associazione Oltre l’Autismo. Sabato l’apertura dei cancelli di Spazio due prevista per le 17.30.