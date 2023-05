Highlights Giro d’Italia 2023, seconda tappa: la volata vincente di Milan (VIDEO)

di Daniele Forsinetti

Gli highlights della seconda tappa del Giro d’Italia 2023, la Teramo-San Salvo di 201 km, in cui uno strepitoso Jonathan Milan della Bahrain Victorious ha conquistato il successo in volata davanti a David Dekker dell’Arkea Samsic e Kaden Groves dell’ADC. Presente anche un altro corridore italiano in top 10, si tratta di Niccolò Bonifazio, che chiude la propria gara in ottava posizione. Ecco il video dei momenti salienti della seconda tappa.

