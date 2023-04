Highlights Freccia del Brabante 2023: che vittoria di Godon (VIDEO)

di Giorgio Billone 17

Il video con gli highlights della Freccia del Brabante 2023: una grande vittoria quella di Dorian Godon, che resta insieme a Healy in fuga in solitaria, staccando poi l’irlandese nel finale andandosi a prendere il successo più prestigioso della sua carriera. Terzo posto per Cosnefroy a completare una grande giornata per la AG2R-Citroen. In alto e di seguito ecco le immagini salienti.