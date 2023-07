Giro della Valle d’Aosta 2023, tre corridori finiscono in ospedale dopo una caduta: non sono gravi

Nel corso della terza tappa del Giro della Valle d’Aosta 2023, con partenza a Saint-Vincent e arrivo a Bionaz di 138 chilometri, si è verificata una brutta caduta di gruppo in seguito ad un contatto tra alcuni corridori. Tre di questi hanno riportato delle ferite e sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta: il bollettino medico fa registrare un trauma cranico, un trauma a una clavicola e un trauma toracico. Fortunatamente nessuno dei tre risulta in gravi condizioni.