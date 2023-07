Giro donne 2023, Longo Borghini costretta al ritiro: “Ci vediamo al Tour”

Dopo la brutta caduta nel corso della quinta tappa del Giro donne 2023, Elisa Longo Borghini ha provato a stringere i denti ma è stata costretta al ritiro. Ad annunciarlo è stata la sua squadra, la Lidl-Trek, che sui propri canali ufficiali ha scritto: “Elisa ha passato una buona notte e i controlli eseguiti questa mattina non mostrano segni di commozione cerebrale. Tuttavia, soffre ancora di un notevole dolore e per questo motivo, con rammarico, il Team ritiene che la decisione giusta sia che lei non inizi la tappa odierna del Giro donne“. Longo Borghini però non si abbatte e con la testa è già al prossimo appuntamento: “Triste lasciare il Giro. Ci vediamo tutti al Tour!”