Giro d’Italia, Armirail: “Se mi avessero detto che avrei conquistato la maglia rosa non ci avrei creduto”

Bruno Armirail, nuova maglia rosa del Giro d’Italia 2023 al termine della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2023, la Sierre-Cassano Magnago di 193 chilometri, ha dichiarato. “Per me è una grandissima sorpresa. Miravo più alla vittoria di tappa, se mi avessero detto stamane che avrei conquistato la maglia rosa non ci avrei creduto. Partivo con un ritardo di oltre 18 minuti, sono felicissimo”.

Poi ha aggiunto: “Negli ultimi chilometri ho capito che avrei potuto farcela perché il distacco continuava ad aumentare. La tappa di domani? Bisognerà recuperare, stiamo correndo in condizioni difficili da inizio Giro. Oggi in discesa ero congelato, ma se recuperò proverò a difendere la maglia. Già indossarla per un giorno sarà bellissimo”.