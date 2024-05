Giro d’Italia 2024, risultati e classifica ventunesima tappa: ordine di arrivo, trionfa ancora Merlier

I risultati e la classifica della ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2024: ecco l’ordine di arrivo della frazione conclusiva di 125 km con partenza e arrivo da Roma e percorso adatto ai velocisti, con la parata invece di Tadej Pogacar, il dominatore di questa corsa rosa. Si arriva in volata a Tim Merlier conquista la vittoria, arrivando a quota tre come Jonathan Milan, che per un problema meccanico deve sprecare energie per tornare in testa al gruppo e giocarsi le proprie carte in uno sprint in cui è comunque secondo potendo festeggiare comunque al meglio la maglia ciclamino.

Prima parte di tappa in parata con la foto di squadra della UAE Emirates di Pogacar e le sfilate della maglia ciclamino Milan e della maglia bianca Tiberi. Gruppo che prosegue compatto nella passeggiata sul lungomare di Ostia, fino al rientro verso l’Eur. Al primo passaggio sul Lungotevere ecco la fuga di Costiou, Baudin, Honoré e Marcellusi, che si prende i 12 punti dello Sprint del km 68. A 50 km dal traguardo sono 10 i secondi di vantaggio per i battistrada. Fuga che si assesta sui 30 secondi di vantaggio a 45 km dall’arrivo. Gruppo di inseguitori che si avvicina a 15 secondi dai primi quattro a 30 km dal termine. Il gruppetto viene ripreso nel finale, sfortuna per Milan che per un problema meccanico deve faticare per ritornare in cima al gruppo a un km dall’arrivo e stanco, arrendendosi così al rivale che pareggia i conti per numero di vittorie in questa corsa rosa.

CLASSIFICHE FINALI

ORDINE DI ARRIVO VENTUNESIMA TAPPA

1) Tim Merlier (Soudal-QuickStep) in 2h50’51”

2) Jonathan Milan (Lidl-Trek) s.t.

3) Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) s.t.

4) Fernando Gaviria (Movistar) s.t.

5) Tim Van Dijke (Team Visma | Lease a Bike) s.t.

6) Stanisław Aniołkowski (Cofidis) s.t.

7) Alberto Dainese (Tudor) s.t.

8) Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa) s.t.

9) Caleb Ewan (Jayco AlUla) s.t.

10) Donovan Grondin (Arkéa-B&B Hotels) s.t.