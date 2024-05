Giro d’Italia 2024, passaggio da brividi a Superga nel giorno del ricordo del Grande Torino (VIDEO)

Grandi emozioni durante la prima tappa del Giro d’Italia 2024 per il passaggio da Superga, nel giorno del 75° anniversario della strage del Grande Torino. La Corsa Rosa ha infatti affrontato la salita tra due ali di folla, con migliaia di tifosi del Toro accorsi in strada con bandiere e sciarpe granate per poi recarsi alla commemorazione che si svolge ogni anno presso il monumento dedicato alla leggendaria squadra degli anni ’40.

IL VIDEO

As someone who finds both Football & Road Racing the most unspeakably beautiful & humbling of human endeavours, today’s been very special.

Kudos to the organisers of the #Giro, honouring of the Turin Air Disaster, routing this first day past Basilica di Superga, 75 years on. pic.twitter.com/DzwHaCkwbj

— Neon Brown 🍌 (@NeonBrown10) May 4, 2024