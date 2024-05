Giro d’Italia 2024, nevischio in partenza a Livigno per la 16° tappa: il via alle 14:00 da Prato allo Stelvio

Non c’è pace per la sedicesima tappa del Giro d’Italia, quella che avrebbe dovuto condurre i corridori da Livigno a Santa Cristina Val Gardena. Il via della tappa – previsto originariamente alle 11:30 – è slittato a causa del maltempo che ha colpito la località di partenza (al momento, intorno alle 12:00, la pioggia ha lasciato il posto al nevischio). L’organizzazione del Giro ha quindi deciso di riprogrammare la partenza alle 14:00. I corridori lasceranno Livigno in bici e, attraverso il tunnel La Schera, entreranno in Svizzera, dove partiranno a bordo dei mezzi delle squadre per Prato allo Stelvio dove, alle 14.00 circa, è prevista la partenza vera come da crono tabella. L’ufficialità è stata data da Mauro Vegni: “Ripartiremo a Prato allo Stelvio, dove sarà data una nuova partenza”. La tappa era stata già modificata per le numerose nevicate dei giorni scorsi, con la Cima Coppi riveduta e abbassata all’Umbrailpass. Ora una nuova modifica. Con appuntamento alle 14:00.

Ecco il comunicato ufficiale:

“Nella giornata di ieri si è riunita la Commissione Extreme Weather Protocol chiamata a decidere sulle condizioni della tappa odierna. Nel verbale, sottoscritto da tutti i presenti che alleghiamo, erano previste tre opzioni. La prima era: Svolgimento Tappa Normale. La seconda era: Come concordato con RCS su richiesta del CPA, i seguenti tre veicoli distribuiranno impermeabili/abbigliamento termico ai corridori che ne facciano richiesta, per fornire ulteriore supporto ai corridori: a. Auto scopa – b. Auto Direzione Corsa n° 3 – c. Auto Direzione Corsa n° 4. Sarà creata una zona di parcheggio sulla cima del Giogo di Santa Maria (dopo 50.2KM) per dare ai corridori l’opportunità di cambiarsi l’abbigliamento. La corsa sarà neutralizzata per 3 minuti. Questa azione sarà in vigore nella salita del Giogo di Santa Maria prima del o al 40esimo kilometro.

La terza era: In caso di condizioni meteorologiche estreme, la tappa sarà neutralizzata fino a un luogo nel quale siano soddisfatte le condizioni di sicurezza.

Alle ore 9 la Commissione si è riunita e alle ore 10, viste le condizioni di quel momento, ha deciso di attuare l’Opzione 2 con l’opposizione degli atleti.

Pochi minuti prima della partenza, le condizioni meteorologiche sono ulteriormente peggiorate e quindi la Commissione ha deciso di ripiegare sull’Opzione 3. La tappa avrà la sua partenza e procedure tipiche in Livigno. Da lì si partirà in sfilata verso il Tunnel Munt Raschera. I corridori si fermeranno e si cambieranno prima del confine con la Svizzera. La partenza vera sarà a Prati allo Stelvio come da cronotabella”.