Giro d’Italia 2024, Jonathan Milan: “Qui per vincere, non sarà facile”

“Quest’anno al via ci sono ragazzi molto forti in volata, sicuramente riconfermarsi è sempre difficile, però il mio piano è quello di dare il 100% giorno per giorno. Sono qui per divertirmi, fare un buon lavoro con la mia squadra e per vincere, gli obiettivi sono chiari, poi quello che verrà fuori lo si vedrà solamente all’arrivo”. Queste le parole a LaPresse di Jonathan Milan, che lo scorso anno ha vinto la maglia ciclamino al Giro d’Italia 2024, durante un evento a Torino con la Lidl-Trek: “Chi mi preoccupa di più? Olav Kooij è un velocista che ha potenzialità per tenere anche in salita, per quanto riguarda le tappe completamente pianeggianti invece Merlier. Loro due sono i velocisti che temo di più, poi ce ne sono molti altri”.

E ancora: “Pogacar al via del Giro d’Italia? E’ bellissimo avere un campione come lui qui, ci metterà sicuramente in difficoltà nelle salite anche se io non sarò lì davanti con lui. Io mi sono preparato bene per le volate, per arrivarci il più fresco possibile anche in una tappa ondulata, ma col tempo voglio migliorare, mi sto allenando anche per le cronometro”.