Giro d’Italia 2024, Jonathan Milan: “Devo ringraziare la squadra, lavoro straordinario”

“Siamo andati un po’ lunghi ma è andata bene, devo ringraziare la squadra, veramente tutti. Oggi i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario, ho dovuto solo giocare le mie carte e mettere a conclusione tutto il lavoro fatto per me. Questo è qualcosa di emozionante, poter condividere queste cose. Un grazie immenso a loro”. Lo ha detto ai microfoni di Raisport Jonathan Milan, corridore della Lidl-Trek, vincitore in volata della quarta tappa del Giro d’Italia, la Acqui Terme-Andora di 190 km. Il corridore italiano della Lidl-Trek si è imposto davanti all’australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e al tedesco Phil Bahhaus (Bahrain Victorious). Il friulano aveva vinto la sua prima tappa esattamente un anno fa, nella seconda tappa di San Salvo. Era sempre il 7 maggio, ma sono cambiate tante cose: “L’anno scorso era un po’ un’ incognita, era il primo grande Giro, non sapevo come prenderlo. Ho cambiato team. Ora siamo qui a divertirci. La volata è andata bene, sono contento, continuiamo così, testa e cuore per le prossime tappe”, ha aggiunto.

“Oggi volevamo vincere, negli ultimi chilometri non sapevo se mollare Pippo Ganna o lanciare Jonathan Milan. Siamo una squadra incredibile Ieri ci è mancata un po’ di gestione negli ultimi chilometri, ma le gambe c’erano. Bello vincere qui. Volevamo questa vittoria, siamo venuti qui in blocco per Jonathan, ieri il secondo posto per come eravamo assettati bruciava un po’. Oggi grande lavoro di squadra”, ha detto, sempre a Raisport, Simone Consonni, compagno di squadra alla Lidl-Trek di Milan.