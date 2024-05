Giro d’Italia 2024, classifica e ordine di arrivo seconda tappa: Pogacar si prende Oropa e maglia rosa

Tadej Pogacar si prende la seconda tappa del Giro d’Italia. Lo sloveno, nonostante un piccola caduta causata da una foratura, riscatta la delusione di ieri e conquista la prima vittoria in carriera nella Corsa Rosa nei 161 km da San Francesco al Campo a Santuario di Oropa. L’alfiere della UAE Emirates attacca ai -4.5 km e semina la concorrenza di Geraint Thomas (+27”) e di Ben O’Connor (+1′). Buon lavoro per la Visma di Uijtdebroeks, che risale nel finale e rimane sotto il minuto di distacco. 71ª vittoria in carriera e ottava in stagione (31ª per la UAE) per Pogacar, che si prende anche la maglia rosa. Il migliore degli azzurri è Lorenzo Fortunato, che è quarto a 27”. Menzione d’onore per Andrea Piccolo, che ha attaccato ai -50 km ed è rimasto in vetta fino ai -6km accusando le fatiche dell’ultima salita. Delusione per Antonio Tiberi, Nairo Quintana e Julian Alaphilippe, che hanno ceduto ai primi metri dell’ascesa di Oropa. Jhonatan Narvaez cede la maglia rosa e chiude a 1’50” da Pogacar. Buona giornata per la Bora – Hansgrohe, con il secondo posto di Martinez e il quinto di Lipowitz. La giornata di domani sarà di scarico, con la terza tappa da Novara a Fossano (166 km).

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

CLASSIFICA DI TAPPA

1. Tadej Pogacar (UAE Emirates) 3h54’20”

2. Daniel Felipe Martinez (Bora – Hansgrohe) +27”

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) +27”

4. Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan Team) +27”

5. Florian Lipowitz (BORA – Hansgrohe) +27”

6. Michael Storer (Tudor Pro Cycling) +30”

7. Cian Uijtdebroeks (Team Visma) +30”

8. Einer Rubio (Movistar) +30”

9. Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) +35”

10. Jan Hirt (Soudal Quick Step) +37”