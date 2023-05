Giro d’Italia 2023, Roglic: “Giornata incredibile. Il problema tecnico? Sono ripartito subito”

Primoz Roglic, corridore sloveno della Jumbo-Visma, è stato il vincitore della ventesima tappa del Giro d’Italia 2023 e nuova maglia rosa della corsa prima della passerella di domani a Roma. “E’ stata una giornata incredibile, mi sono divertito. Non trovo ancora le parole per esprimere quello che provo e quello che mi ha trasmesso la gente a bordo strada. Il problema meccanico? Non ho pensato che tutto fosse perduto, mi è capitato questo inconveniente ma sono ripartito subito. Mi sono goduto ogni momento di questa giornata”.