Giro d’Italia 2023, risultati e classifica dodicesima tappa: ordine di arrivo, trionfa Nico Denz

Giorno di gloria per Nico Denz. I risultati, la classifica e l’ordine di arrivo della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2023, la Bra-Rivoli di 185 km, frazione della Corsa Rosa movimentata e ricca di emozioni che ha ricalcato anche alcuni tratti della Gran Piemonte e della Milano-Torino. A caratterizzare la tappa odierna una fuga di una trentina di corridori, tra questi Pedersen che sorprende Ganna e si prende punti importanti per la maglia ciclamino. Poi, fine degli accordi tra i battistrada a 90 km dall’arrivo, tanta pioggia e si sparigliano le carte: frutto del caso e di una rotatoria, in quattro si ritrovano davanti e allungano, diventano tre perché Tonelli si stacca e allora se la giocano Skujins, Berwick e Nico Denz: è proprio l’esperto passista tedesco, di solito al servizio dei suoi capitani, a conquistare il successo in fuga e con gran merito.

RIVIVI IL LIVE DELLA TAPPA

GIRO D’ITALIA 2023: I TELECRONISTI E I COMMENTATORI IN TV

GIRO D’ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

ORDINE DI ARRIVO DODICESIMA TAPPA