Giro d’Italia 2023, risultati e classifica diciassettesima tappa: ordine di arrivo, trionfa Dainese

Alberto Dainese vince la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2023, la Pergine Valsugana-Caorle di 195 km: ecco allora di seguito i risultati, l’ordine di arrivo e la classifica della frazione di oggi, di fatto interamente pianeggiante e conclusa con un’ovvia volata. Dopo la fuga a quattro dei battistrada di giornata, Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck), Thomas Champion (Cofidis), Diego Pablo Sevilla (Eolo-Kometa) e Charlie Quarterman (Team Corratec-Selle Italia), nel finale arriva il gruppo a darsi da fare per riprenderli e far partire le operazioni della volata. Alberto Dainese batte al fotofinish Jonathan Milan e Michael Matthews, meritata per lui che domenica è stato vicino al ritiro.

CLASSIFICHE AGGIORNATE

I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DEL GIRO 2023

GIRO D’ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

ORDINE DI ARRIVO 17^ TAPPA GIRO D’ITALIA 2023

1) Alberto Dainese (Team DSM) in 4h26’08”

2) Jonathan Milan (Bahrain Victorious) s.t.

3) Michael Matthews (Jayco AlUla) s.t.

4) Niccolò Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty) s.t.

5) Simone Consonni (Cofidis) s.t.

6) Fernando Gaviria (Movistar) s.t.

7) Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious) s.t.

8) Alex Kirsch (Trek-Segafredo) s.t.

9) Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) s.t.

10) Pascal Ackermann (UAE Team Emirates)