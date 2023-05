LIVE – Giro d’Italia 2023, diciassettesima tappa Pergine Valsugana-Caorle: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2023, ovvero i 195 chilometri da Pergine Valsugana a Caorle. Una frazione priva di GPM e completamente pianeggiante, sulla carta un’occasione d’oro per tutti i velocisti ancora presenti in gruppo. Andrà però controllata la fuga di giornata, operazione tutt’altro che banale come confermato anche negli scorsi giorni. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con gli aggiornamenti che non vi faranno perdere niente.

Segui il LIVE a partire dalle 12:50

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O PREMERE F5