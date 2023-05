Giro d’Italia 2023, Paret-Peintre: “Sono felice, aver vinto oggi è speciale”

“Tutti sapevano che era una tappa buona per le fughe, ma non è stato facile portare via l’azione giusta. Siamo riusciti ad evadere dal gruppo dopo quasi due ore di corsa. Sono felicissimo, aver vinto è qualcosa di speciale per me e per la squadra. La mia prima vittoria in un Grande Giro rappresenta davvero un gran traguardo”. Lo ha detto ai microfoni della Rai Aurélien Paret-Peintre, corridore della AG2R Citroën Team e vincitore della frazione odierna,dopo la quarta tappa del Giro d’Italia 2023, la Venosa-Lago Laceno, di 175 chilometri.