Giro d’Italia 2023, Milan: “Indescrivibile. Tanta felicità per la mia prima volata”

Jonathan Milan, corridore della Bahrain-Victorious, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la seconda tappa del Giro d’Italia 2023, la Teramo-San Salvo, di 202 chilometri. “C’è tanta felicità in quell’esultanza, è stato uno sfogo per tutto il timore che avevo per la mia prima volata in carriera al Giro d’Italia. Fisicamente mi sentivo bene, sono contrassimo, è qualcosa di indescrivibile. Stiamo affinando la tecnica piano piano su strada, per me strada e pista hanno la stessa importanza”.