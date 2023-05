Napoli, Giuntoli: “Momenti indescrivibili. Futuro? Ci penseremo con calma”

“Sono molto felice, c’è un insieme di momenti che sono indescrivibili e che mi porterò dietro con me. In questo momento sto cercando di realizzare quello di straordinario abbiamo fatto, poi con calma penseremo al futuro”. A dirlo è il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, poco prima del fischio di inizio di Napoli-Fiorentina, prima partita con il tricolore stampato sul petto per Osimhen e compagni. “Presupposti per aprire un ciclo? Sono 8 anni che sono qua e sento dire di ciclo – ha proseguito Giuntoli ai microfoni di Dazn – calciatori ne abbiamo cambiati tanti e siamo sempre stati competitivi. Io fossi un tifoso non sarei preoccupato con De Laurentiis presidente”, ha concluso.