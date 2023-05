Scudetto Napoli, De Laurentiis: “Che bello stare insieme a Spalletti, al Cholo e a Maradona”

La festa in quel di Napoli è appena iniziata ed Aurelio De Laurentiis non smette di sottolineare che gli azzurri sono i nuovi Campioni d’Italia della stagione 2022/23. Al Maradona va di scena Napoli-Fiorentina e forse per una volta il risultato è secondario rispetto all’atmosfera che si vive in quel dello stadio di Napoli. Nel capoluogo campano un ospite speciale è stato accolto da Spalletti e dal presidente del Napoli. Si tratta di Diego Simeone, padre di Giovanni Simeone.

Su Twitter, infatti, il presidente del Napoli ha voluto esprimere tutta la sua felicità e la sua contentezza per avere un ospite del genere in quel del Maradona. De Laurentiis ha fissato una foto sul suo profilo con Spalletti e il Cholo e con alle spalle Maradona, scrivendo: “Che bello stare insieme a Spalletti, al Cholo e a Maradona. Forza Napoli sempre“.