Giro d’Italia 2023, le classifiche generali finali: Roglic in trionfo a Roma

La classifica generale finale del Giro d’Italia 2023 aggiornata dopo la ventunesima e ultima tappa, la passerella con partenza e arrivo a Roma dopo 126 chilometri quasi del tutto pianeggianti. Grande festa per Primoz Roglic, che ha trionfato in questa edizione della corsa rosa, mentre l’ultima frazione va a Mark Cavendish che chiude alla grande il suo ultimo Giro. Di seguito le classifiche aggiornate, sia per la maglia rosa che per le maglie ciclamino, azzurra e bianca.

VENTUNESIMA TAPPA: CLASSIFICA E ORDINE DI ARRIVO

CLASSIFICA GENERALE – MAGLIA ROSA

Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) 85h29’02” Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) +14″ Joao Almeida (POR/UAE Emirates) +1’15” Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) +4’40” Thibaut Pinot (FRA/Groupama FDJ) +5’43” Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) +6’05” Edward Dunbar (IRL/Team Jayco Alula) +7’30” Andreas Leknessund (NOR/Team DSM) +7’31” Lennard Kamna (GER/Bora-Hangrohe) +7’46” Laurens De Plus (BEL/Ineos Grenadiers) +9’08”

CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA CICLAMINO

Jonathan Milan (ITA/Bahrain Victorious) 217 punti Derek Gee (Israel-Premier Tech) 164 punti Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) 101 punti

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE – MAGLIA AZZURRA

Thibaut Pinot (FRA/Groupama FDJ) 237 punti Derek Gee (CAN/Israel-Premier Tech) 200 punti Ben Healy (IRL/EF Education Easy-Post) 164 punti

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE – MAGLIA BIANCA