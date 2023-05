Giro d’Italia 2023, Ganna: “Buone sensazioni. Maglia rosa? Vediamo giorno per giorno”

Il corridore della Ineos Grenadiers, Filippo Ganna, dopo il secondo posto ottenuto della cronometro della prima tappa del Giro d’Italia 2023, la 19 km da Fossacesia a Ortona, si è detto soddisfatto delle indicazioni ricevute: “Ho avuto buone sensazioni, ho fatto tutto quello che dovevo. Non ho nessun rimpianto, sono felice di come è andata. E’ stato più forte Evenepoel, chapeau. Io ho fatto il massimo, sul Garmin vedevo 60 all’ora fisso, lui magari aveva 65. Maglia rosa? Vediamo giorno per giorno“.