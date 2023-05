Giro d’Italia 2023, Dainese: “Pensavo di essere arrivato secondo, poi ho visto il fotofinish”

Alberto Dainese, corridore italiano del Team DSM, vincitore della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2023, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. “I compagni di squadra hanno fatto un lavoro eccezionale, Mayrhofer ha preso in testa l’ultimo chilometro ma purtroppo si è spostato un po’ presto. Ho aspettato che anticipasse qualcuno e sono partito alla ruota di Matthews, poi ho visto con la coda dell’occhio Milan arrivare in rimonta e mi sono schiacciato sul manubrio per il colpo di reni”.

Poi ha concluso: “Pensavo di essere arrivato secondo, poi ho visto il fotofinish. Domenica è stata la giornata più dura della mia carriera, ma è valsa la pena resistere. Neanche oggi ero al 100%, ma la squadra ha compensato aggiungendo il 20% che mancava per fare risultato. Correvo sulle strade di casa, vincere qui è spettacolare”.