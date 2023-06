Giro di Slovenia 2023, risultati e classifica seconda tappa: trionfa ancora Groenewegen

L’olandese Dylan Groenewegen vince la seconda tappa del Giro di Slovenia 2023, la Zalec – Ormoz di 163, 1 km, davanti all’azzurro Matteo Moschetti della Q36.5 Pro Cycling Team e al tedesco Phil Bauhaus della Bahrain Victorious. Ottimo piazzamento in top ten anche per latri due corridori italiani come Colnaghi e Marcellusi, che chiudono rispettivamente in ottava e decima posizione. In virtù di questo successo Groenewegen consolida il proprio primato nella classifica generale davanti a Moschetti e Bauhaus, che hanno dieci secondi di ritardo.

ORDINE DI ARRIVO SECONDA TAPPA GIRO DI SLOVENIA 2023

Groenewegen (OLA/JAY) 3h49’39” Moschetti (ITA/Q36) s.t. Bauhaus (GER/TBV) s.t. Gonzalez (SPA/CJR) s.t. Froidevaux (SVI/TUD) s.t. Miquel (SPA/EKP) s.t. Schelling (OLA/BOH) s.t. Colnaghi (ITA/GBF) s.t. Barcelò (SPA/CJR) s.t. Marcellusi (ITA/GBF) s.t.

CLASSIFICA GENERALE